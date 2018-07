Síria condena pedido da Turquia por mísseis de defesa da Otan

BEIRUTE - A Síria condenou o pedido da Turquia para a Otan implantar mísseis de defesa Patriot perto da fronteira, em sua primeira resposta à ação de Ancara no início desta semana. "A Síria salienta a sua condenação ao mais recente passo provocativo do governo turco", afirmou uma fonte do Ministério de Relações Exteriores da Síria, segundo a estatal Siria TV nesta sexta-feira, 23.

O sistema Patriot é projetado para interceptar aeronaves ou mísseis hostis. A Turquia fez formalmente o pedido depois de semanas de negociações com seus aliados da Otan sobre como reforçar a fronteira de 900 quilômetros, onde teme que a segurança pode se deteriorar enquanto os militares sírios enfrentam rebeldes.

"Não há nenhuma razão para pânico porque a Síria respeita a soberania e a santidade do território turco e os interesses do povo turco", disse a Siria TV citando a fonte.