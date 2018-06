Síria destrói ponte estratégica para Estado Islâmico, diz mídia do Hezbollah Forças especiais da Síria destruíram nesta segunda-feira uma ponte sobre o rio Eufrates utilizada pelo grupo Estado Islâmico para levar suprimentos para o leste da Síria, informou a mídia controlada pelo Hezbollah, no que seria um duro golpe para o grupo na faixa de território sírio que controla perto do Iraque.