Síria relata tiroteio com rebeldes na fronteira com a Turquia Guardas de fronteira sírios bloquearam uma tentativa de infiltração proveniente da Turquia de cerca de 35 "terroristas armados", disse a agência oficial síria de notícias Sana nesta terça-feira, enquanto as forças da Síria combatiam uma ameaça cada vez maior imposta por desertores do Exército e rebeldes.