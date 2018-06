Síria retoma campo de petróleo perto de Homs de combatentes radicais

A televisão síria mostrou imagens de soldados correndo e se movimentando em uma vasta área desértica que afirmou ser o campo de petróleo Sha'ar. O exército disse em comunicado que retomou o controle sobre o campo depois de uma "operação precisa em que dezenas de terroristas foram mortos."

No entanto, uma fonte do Estado Islâmico disse que os combatentes deixaram o local depois de destruir o equipamento do campo e capturar pelo menos 15 tanques e dezenas de foguetes que eram usados ??para proteger o campo.

"Nós saímos porque já não era bom para nós para ficar. O objetivo era pegar os tanques e foguetes presentes no campo e nós fizemos isso", disse. "Não há nenhum sentido em ficar lá e tornar-se um alvo fácil para o regime e seus aviões de guerra."

O Estado Islâmico, anteriormente conhecido como o Estado Islâmico no Iraque e no Levante, avançou na Síria e tomou trechos de território no vizinho Iraque, no que descreveu como uma tentativa de estabelecer um califado islâmico.

(Por Mariam Karouny)