Síria vive dia de marcha e greve antes de visita da Liga Árabe

AMÃ - Dezenas de milhares de apoiadores do presidente Bashar Assad realizaram uma marcha em Damasco nesta quarta-feira, 26, enquanto seus opositores promoveram uma greve geral na Síria, antes da chegada de uma missão da Liga Árabe com intuito de reunir os dois lados para negociação.

Trabalhadores de Homs promoveram uma greve geral para protestar contra a repressão militar de Assad aos meses de levante popular, no qual 3 mil pessoas foram mortas, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU). Moradores e ativistas disseram que a maioria dos trabalhadores ficou em casa e muitas lojas fecharam na cidade de um milhão de habitantes.

Um morador relatou que homens armados anti-Assad forçaram a greve, e militares armados, que mataram quatro pessoas nesta quarta, também mantiveram as pessoas fora das ruas. Na cidade de Hamrat, ao norte de Homs, supostos desertores do Exército mataram nove soldados em um ataque a um ônibus com uma granada lançada por um foguete, disse o Observatório Sírio para Direitos Humanos.

Assad enfrenta pressão internacional sobre a sua repressão ao levante popular, com Estados Unidos e União Europeia lançando sanções contra as exportações de petróleo e empresas da Síria, ajudando a colocar a economia em recessão.

A França disse na quarta-feira que o governo de Assad quase que certamente sucumbiria à pressão dos protestos e sanções, mas isso levaria tempo e o conflito no país poderia se aprofundar mais. "Isso terminará com a queda do regime. É quase inevitável", afirmou o ministro de Relações Exteriores, Alain Juppé. "Mas infelizmente isso pode levar tempo, porque a situação é complexa, porque há o risco de uma guerra civil entre as facções sírias, porque os países árabes ao redor não querem nossa intervenção", disse ele à rádio francesa.

Missão árabe

Na praça Umayyad, no centro de Damasco, dezenas de milhares de pessoas se reuniram para apoiar Assad, no que se tornou uma demonstração semanal de apoio organizada pelas autoridades. O canal estatal mostrou as pessoas agitando bandeiras da Síria e carregando retratos de Assad, marchando sob o slogan "Vida longa à pátria e a seu líder".

A marcha aconteceu antes da chegada de enviados de seis nações árabes a Damasco para conversas com Assad depois do pedido em 16 de outubro para que oposição e governo realizassem um diálogo dentro de 15 dias na sede da Liga, no Cairo.

"O que se espera é que a violência acabe, um diálogo vai começar e as reformas serão alcançadas", disse o secretário-geral da Liga Árabe, Nabil Elaraby sobre a delegação liderada pelo Catar, que também inclui Egito, Argélia, Omã, Sudão e Iêmen.

O governo de Assad diz que está falando sério sobre a reforma política, alegando que os militantes estão tentando atrapalhar. Já a oposição afirma que Assad não tem a intenção de relaxar seu domínio do poder, apontando para o aumento nas mortes, torturas, prisões e assassinatos.

O Observatório para Direitos Humanos afirmou que a missão árabe deve exigir que a Síria permita que monitores civis independentes observem em terra como as forças de segurança operam.