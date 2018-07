Sírios entram em greve contra repressão de Assad

A maioria dos trabalhadores ficou em casa e muitas lojas fecharam em Homs, cidade de um milhão de habitantes, com a greve afetando ainda regiões do interior e cidades na província de Idlib, perto da Turquia.

"Funcionários públicos participaram (da greve) pela primeira vez. Algumas lojas de alimentos ficaram abertas", disse um morador de Homs, que se identificou como Omar.

Dois manifestantes foram mortos na cidade de Maarat al-Numaan, em Idlib, na estrada que liga Damasco a Aleppo, onde o comércio fechou, disseram ativistas anti-Assad.

"Todo mundo fechou o comércio e uma multidão se reuniu perto do museu de mosaicos no centro da cidade, onde as pessoas foram recebidas a tiros. A AMN (polícia de segurança) continua disparando a esmo para acabar com a greve", disse um morador por telefone. O som de metralhadora era escutado ao fundo.

Na semana passada o comércio fechou as portas na província de Deraa, mais ao sul, que faz fronteira com a Jordânia, em mais um sinal do aumento da revolta civil contra os 41 anos de governo da família Assad. O levante popular entrou no oitavo mês.

(Reportagem de Khaled Yacoub Oweis e Suleiman al-Khalidi)