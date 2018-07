Sob perseguição intensa, opositores desconfiam uns dos outros na Síria

DAMASCO - Enquanto se organizam de forma pacífica no exterior em coordenação com nações estrangeiras, como os EUA e a Turquia, os opositores sírios armam-se cada vez mais em Homs e outras regiões da Síria para lutar contra as forças do governo. Já na capital, jovens e intelectuais estão paranoicos com a perseguição do governo.

Depois da empolgação inicial e com a perspectiva de que Damasco tivesse o seu momento de atrair multidões, os opositores acabaram se frustrando ao não conseguir organizar protestos gigantescos. Nas últimas semanas, passaram a temer por suas famílias e seus destinos. Alguns foram mortos, outros torturados - incluindo um endocrinologista que queria apenas ter o direito de tratar opositores feridos. Muitos fugiram do país. Os que ficaram passam a desconfiar uns dos outros. Os “sujos” seriam os que estão “carimbados” pelas forças do regime. Os “limpos” ainda podem circular sem problemas.

Também há o medo de ser delatado pelos que foram presos. Essas pessoas têm de mudar de casa e até se afastar de amigos. Um integrante de um dos comitês da oposição, numa conversa na região de Bab Sharq, na parte antiga de Damasco, acusou um de seus companheiros. “Ele é informante do governo. Certeza. Tome cuidado”, disse para outro membro da oposição.

Mais tarde, ele levou o repórter do Estado para a sua casa e mostrou filmes de uma visita clandestina dele a Hama na época dos protestos. Sem manifestações de larga escala em Damasco, eles começaram a tentar viajar para Homs, onde está o foco das ações contra o governo.

Padre Paolo, um italiano que lidera há anos o Mosteiro de Mar Musa, na Síria, é dos poucos que pode abertamente criticar Bashar Assad, apesar de outros cristãos - que estão entre os mais ferrenhos defensores do líder sírio - reclamarem de suas posições. Indagado sobre qual seria a melhor alternativa para o fim da crise, ele afirmou que a Síria “precisa de liberdade de expressão, urgentemente”. Segundo o padre católico, “será importante encontrar uma saída para Assad em que ele não pense em vida ou morte”.

“Veja o Chile com Augusto Pinochet. Ele recebeu algumas garantias para concordar com a redemocratização”, afirmou. O ditador chileno, depois de deixar o poder, permaneceu como chefe das Forças Armadas e senador por mais de uma década. No caso de Assad, o exílio é a alternativa mais citada. Como outros membros da oposição, padre Paulo afirma que o líder sírio perdeu sua chance no começo da crise.

Nos últimos meses, sem avanço nas manifestações, alguns setores da oposição passaram a se armar. Segundo relatos, o financiamento desse movimento viria de grupos inimigos de Assad no Líbano, no exílio e de monarquias árabes no Golfo. Em sua maioria, esses grupos armados são compostos por radicais sunitas, que começam a adotar um discurso sectário contra cristãos e alauitas.

Paralelamente às armas, os comitês de coordenação local, a Irmandade Muçulmana e outros opositores fundaram no exterior o Conselho Nacional Sírio para tentar agregar todas as facções envolvidas na luta pelo fim do regime. Dentro da Síria, a oposição vê com ceticismo a formação desse grupo e teme que ele queira assumir as rédeas no lugar dos que lutam todos os dias nas ruas de Homs.

Uma das maiores dificuldades tem sido manter a unidade e convencer os sírios que discordam do regime de Assad, mas preferem isso à uma guerra civil, de que existe uma outra opção. “A escolha de uma figura respeitável, como Burhan Ghalyon, pode servir de apelo para os sírios seculares”, diz Ayham Kamel, especialista em Síria da Eurasia Group.