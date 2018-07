Soldado afegão mata quatro militares estrangeiros, diz Otan

Um integrante do setor de inteligência afegão afirmou que os mortos são quatro soldados franceses e que outros 17 ficaram feridos no ataque do soldado no vale de Taghab, na província de Kapisa, leste do pais. O atacante foi preso.

Recentemente vários soldados das forças estrangeiras foram mortos por membros das forças de segurança afegãs, o que vem prejudicando as relações entre as tropas do Afeganistão e as da Otan, que preparam a retirada de suas unidades de combate para 2014.

(Por Rob Taylor)