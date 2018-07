A televisão israelense mostrou Shalit em imagens gravadas mais cedo no dia saindo de um veículo depois de ser libertado por membros do Hamas. Foram as primeiras imagens de Shalit desde 2009.

Simultaneamente, Israel deve libertar 477 prisioneiros palestinos na terça-feira. Testemunhas disseram ter visto um pequeno grupo chegando a Gaza.

Outros 550 palestinos devem ser libertados ainda neste ano.