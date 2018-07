Soldado israelense é solto em troca de presos com Hamas

Shalit, de 25 anos, foi levado através da fronteira entre a Faixa de Gaza e a península do Sinai, do Egito, e entregue num posto de fronteira israelense, de onde foi conduzido a um helicóptero que o esperava para transportá-lo a uma base aérea israelense, onde se encontrou com seus pais.

"Senti falta de minha família", disse Shalit, que estava magro e respirando às vezes com dificuldade, em entrevista a uma TV egípcia antes de ser entregue a Israel. A declaração à emissora foi divulgada depois de sua transferência para Israel.

"Espero que este acordo vá promover a paz entre Israel e os palestinos", disse ele.

Simultaneamente, Israel começou a libertar 477 presos palestinos. Testemunhas viram o primeiro grupo chegando a Gaza. Outros devem ser libertados na Cisjordânia ocupada.

Um outro grupo de 550 prisioneiros palestinos deve ser libertado ainda este ano, e cerca de 40 estão sendo enviados para o exílio na Turquia, Catar e Síria.

No primeiro vídeo de Shalit divulgado desde 2009, antes de sua libertação, imagens da televisão egípcia mostraram o soldado em trajes civis e com um boné de beisebol.

Sem sorrir e aparentando confusão, Shalit andava rapidamente escoltado por membros do Hamas, que seguravam seus braços ao retirá-lo de um veículo. As emissoras de televisão israelenses mostraram o vídeo a cada 20 minutos.

Parecia improvável que o acordo entre dois grandes inimigos tivesse um impacto imediato sobre os esforços de reviver as negociações de paz entre israelenses e palestinos. Mas o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, disse esperar que o acordo tenha um impacto positivo sobre o processo paralisado.

O ambiente em Israel era de júbilo, com cartazes de "bem-vindo ao lar" nas ruas e passageiros do transporte público assistindo ao vivo transmissões da troca em telefones celulares.

Shalit era visto como "o filho de todos" e pesquisas de opinião mostraram que a maioria dos israelenses apoiava o acordo mil-por-um, embora muitos dos presos libertados tivessem sido condenados por ataques que resultaram em mortes.

Para os palestinos é um momento para celebrar o que o Hamas descreveu como uma vitória, e uma recepção de heróis espera os presos libertados.

"Essa é a maior alegria para o povo palestino", disse Azzia al-Qawasmeh, que esperava em um posto de controle na Cisjordânia por seu filho Amer, que estava na prisão havia 24 anos.

O acordo de troca de prisioneiros recebeu a luz verde da Corte Suprema israelense na noite de segunda-feira, depois de ter o tribunal rejeitado petições do público contra a libertação maciça de presos, muitos servindo penas de prisão perpétua por ataques fatais.