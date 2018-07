Soldados leais a Gaddafi se concentram em dois locais em Sirte

Soldados voluntários do exército do governo interino líbio caminharam lentamente pelas ruas cheias de caixas de munição vazias, onde um dia antes foram registradas ferozes batalhas. Outros combatentes procuravam pelas casas parcialmente destruídas, com alguns civis surgindo dos porões.

"Mais de 80 por cento de Sirte está sob o nosso controle", disse o comandante de campo do Conselho Nacional de Transição Mustah Hamza.

Bandeiras verdes, símbolos dos 42 anos de Gaddafi no poder, ainda estavam hasteadas em muitos edifícios, mas tudo parecia tranquilo.

Combatentes do Conselho Nacional de Transição manobravam um tanque por uma pequena rua inundada com esgoto de um cano estourado. O tanque disparou algumas vezes contra um grande prédio à sua frente, e depois soldados de infantaria disparavam tiros dos seus AK-47 enquanto avançavam pela rua.

No começo, havia pouca reação do lado pró-Gaddafi. Entretanto, os combatentes do governo sofreram uma emboscada.

O Conselho Nacional de Transição disse que somente vai iniciar o processo de reconstrução a Líbia como uma democracia após a tomada da Sirte, uma ex-vila de pescadores transformada por Gaddafi em um exemplo para o seu governo com salas de conferência e hoteis luxuosos.

(Reportagem de Rania El Gamal e Tim Gaynor)