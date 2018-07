Soldados matam três homens-bomba no leste do Afeganistão

Os insurgentes, fortemente armados, carregavam explosivos presos no tórax e foram mortos durante um tiroteio com soldados afegãos do lado de fora do gabinete do prefeito de Gardez, na província de Paktia, disse Rohullah Samon, porta-voz do governador da província.

Os insurgentes chegaram em um carro carregado de explosivos, que foram detonados durante o tiroteio, disse Samon, completando que um funcionário público foi morto no fogo cruzado.

Eles planejavam usar o escritório como um posto central para atacar a sede do governo e outros edifícios importantes na cidade, a partir de uma posição mais alta, ele disse.

O ataque em Garcez aconteceu um dia depois que quatro homens-bomba atacaram um alojamento que abriga uma equipe de reconstrução do Afeganistão, de militares e civis dos EUA e do Afeganistão, dentro do vale Panjshir, uma região totalmente anti-Talibã, matando dois civis.

A violência está no seu pior momento desde que as forças afegãs, apoiadas pelos EUA derrubaram o governo Talibã, no final de 2001, com ataques se estendendo dos redutos de militantes no leste e no sul do país, para as áreas normalmente pacíficas do norte.