Suicidas atacam delegacia no Afeganistão

"Ao menos quatro suicidas executaram um ataque contra uma delegacia de polícia", disse a fonte, acrescentando que um dos agressores detonou explosivos que portava. A polícia combateu os outros, que estavam armados com metralhadoras e granadas", afirmou a fonte.

"Houve tiroteios no Distrito Policial Cinco. Não houve mortes. Agora está tudo sob controle e estamos investigando o caso", afirmou Mohammad Zahir, chefe do departamento de investigação criminal para a polícia de Cabul.

Mais cedo, uma testemunha da Reuters ouviu tiros e ao menos duas explosões.

O Taliban geralmente alveja militares ou estrangeiros, como os do ataque contra um comboio de veículos da Força Internacional de Assistência para a Segurança (Isaf), da Otan, no fim de outubro, que matou 13 pessoas. O tanque também ocorreu no oeste da cidade, uma área que não tem uma alta concentração de moradores estrangeiros.

Um enorme ataque suicida matou 80 pessoas em um santuário muçulmano xiita na semana passada, em incidente condenado pelo Taliban.

(Reportagem de Hamid Shalizi e Mirwais Harooni)