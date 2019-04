Suspeito de espionagem se suicida na Turquia

Um homem detido na Turquia por suspeito de espionagem para os Emirados Árabes Unidos se suicidou dentro da cela. Ele estava preso em Istambul, junto a outro suspeito de espionagem política e militar, há 10 dias.

As autoridades turcas investigavam possíveis vínculos do suspeito com o assassinato do jornalista saudita Jamal Kashoggi, cometido em outubro de 2018 dentro do consulado saudita em Istambul.

A identidade dele não foi divulgada até o momento.

Órgãos de inteligência, como a CIA, suspeitam que o príncipe saudita Mohammed bin Salman, considerado o homem forte do reino, ordenou o assassinato do jornalista.

No início, o reino alegava que Khashoggi havia deixado o consulado vivo. Depois de negar sua morte e sob crescente pressão internacional, apresentou várias versões evocando primeiramente uma "briga" que terminou mal e depois alegando que o assassinato foi cometido durante uma operação "não autorizada", sobre a qual o príncipe herdeiro não fora informado.