Suspeito de tiroteio na França esteve preso no Afeganistão

Merah, cidadão francês de origem argelina, é suspeito de matar sete pessoas em nome da Al Qaeda, incluindo três crianças e um rabino em uma escola judaica no sudoeste da França.

Faruq disse que Merah foi detido pelos serviços de segurança em 19 de dezembro de 2007 e sentenciado a três anos de prisão por plantar bombas na província de Kandahar, reduto do Taliban.

Merah escapou da prisão junto a mil prisioneiros, incluindo 400 insurgentes do Taliban, durante um ataque do grupo na principal cadeia do sul afegão em junho de 2008.

O ministro do Interior da França, Claude Gueant, disse que o atirador esteve no Paquistão e no Afeganistão e cometeu os assassinatos em vingança ao envolvimento militar francês no exterior.

(Reportagem de Ahmad Nadem)