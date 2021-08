Taleban chega a Cabul e diz que não pretende tomar cidade 'à força'

CABUL - O Taleban chegou à capital do Afeganistão, Cabul, neste domingo, 15. Em comunicado, a milícia afirmou que não pretende tomar a cidade "à força”, porém, em seguida, ressaltou que essa não é uma declaração de cessar-fogo. “Não queremos que nenhum afegão civil e inocente seja ferido ou morto enquanto tomamos o controle.”

O Ministério do Interior do Afeganistão informou à Reuters que os insurgentes entraram na cidade “por todos os lados”. No Twitter, a conta oficial do gabinete do presidente afegão afirmou que disparos foram ouvidos em diversos pontos da cidade, mas que, até o momento, as forças de segurança mantém a situação sob controle.

O líder do Taleban em Doha, capital do Catar, afirmou à agência de notícias que “foi pedido aos combatentes para permanecerem nos pontos de entrada de Cabul”. “Os mujahideen não mataram e nem feriram ninguém na cidade”, disse utilizando o termo usado pela milícia para se referir a seus integrantes.

Um porta-voz do Taleban declarou que o grupo está tentando convencer o governo afegão a optar “por uma rendição pacífica". Em complemento, afirmou que a milícia não pretende buscar vingança e que “todos os que serviram ao governo e aos militares serão perdoados''. /Reuters e AP