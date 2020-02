Taleban pede cessar-fogo a seus combatentes diante possível acordo de paz no Afeganistão

CABUL - O Taleban ordenou a todos os seus combatentes "que se abstenham de qualquer tipo de ataque" neste sábado, 29, antes da assinatura de um acordo com os diplomatas dos EUA que visa trazer paz ao Afeganistão. "Hoje todos os combatentes do Taleban são obrigados a se abster de qualquer tipo de ataque... pela felicidade do país", disse à Reuters Zabiullah Mujahid, porta-voz do Taleban.

"O principal é que esperamos que os EUA continuem comprometidos com suas promessas durante a negociação e o acordo de paz", disse ele, acrescentando que os aviões das forças estrangeiras estavam sobrevoando o território taleban de forma "irritante e provocadora".