Taliban afegão ameaça sequestrar e matar príncipe Harry

O neto da rainha Elizabeth está no país para uma missão de quatro meses, com base no Campo Bastion na instável província de Helmand, onde ele estará na linha de frente da guerra comandada pela Otan contra os insurgentes do Taliban.

"Estamos empregando toda nossa força para nos livrarmos dele, seja matando-o ou sequestrando-o", afirmou o porta-voz do Taliban, Zabihullah Mujahid, à Reuters por telefone de um local não identificado.

"Nós informamos nossos comandantes em Helmand para fazer o que for possível para eliminá-lo", acrescentou Mujahid, recusando-se a entrar em detalhes do que ele chamou de "operações Harry".

O secretário-geral da Otan, Anders Fogh Rasmussen, disse que não estava preocupado com as ameaças do Taliban contra o príncipe.

"Essa não é uma questão de preocupação para mim. Fazemos tudo o que podemos para proteger todas as nossas tropas no Afeganistão qualquer que seja seu histórico pessoal", disse Rasmussen em entrevista coletiva em Bruxelas, nesta segunda-feira.

O Ministério da Defesa britânico não quis comentar sobre a declaração de Mujahid, e as autoridades britânicas deram poucos detalhes sobre a passagem de Harry pelo Afeganistão por motivos de segurança.

O príncipe de 27 anos, que é o terceiro na linha de sucessão ao trono, assumiu seu novo cargo duas semanas depois de ser fotografado nu agarrando uma mulher também nua em Las Vegas, durante suas férias.

Conhecido no meio militar como capitão de Gales, Harry serviu no Afeganistão pela primeira vez em 2008 como controlar aéreo, mas sua missão foi reduzida depois que a presença do príncipe no campo de batalha vazou na imprensa.

