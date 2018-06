Taliban classifica governo de união no Afeganistão como 'fraude' dos EUA Militantes do Taliban no Afeganistão refutaram nesta segunda-feira um pacto feito por candidatos presidenciais rivais nas eleições, pelo qual formaram um governo de unidade nacional, dizendo que o acordo era uma “fraude" orquestrada pelos Estados Unidos. O grupo prometeu continuar em guerra contra o regime.