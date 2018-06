Taliban lança ofensiva em todo o Afeganistão; aeroporto é atacado

O movimento islâmico Taliban avisou que atacará forças afegãs e estrangeiras, ao mesmo tempo em que as instituições políticas do país se preparam para o segundo turno da eleição presidencial.

Os projéteis caíram do lado de fora do aeroporto, fortemente protegido, mas ninguém se feriu, informou o Ministério do Interior.

A coalizão liderada pelos EUA informou que quatro foguetes atingiram a Base Aérea de Bagram, dirigida pelos EUA e localizada perto da capital. Ninguém foi morto.

Os insurgentes também atacaram um edifício governamental na província de Nangahar, no leste do país, matando dois policiais e dois funcionários públicos, de acordo com o chefe da polícia local, Fazel Ahmad Sherzad. Ele acrescentou que três atacantes foram mortos.

(Reportagem de Jeremy Laurence em Cabul e Rafiq Sherzad em Jalalabad)