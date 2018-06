Taliban mata seis removedores de minas terrestres no Afeganistão O Taliban matou seis trabalhadores de uma companhia de remoção de minas terrestres no oeste do Afeganistão, disse a polícia nesta quinta-feira, um dia após a Organização das Nações Unidas (ONU) ter dito que o número de baixas civis no país saltou em 25 por cento no primeiro semestre de 2014.