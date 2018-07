Tenente líbio narra detalhes da fuga de filho de Kadafi

BANI WALID, LÍBIA - Saif al-Islam, um dos filhos de Muamar Kadafi, telefonava com frequência para o pai e temia ser atingido por um morteiro enquanto tentava fugir da cidade de Bani Walid na semana passada, disse à Reuters um tenente líbio que o acompanhava. "Ele estava nervoso. Ele tinha um Thuraya (telefone por satélite) e ligava para o pai várias vezes", disse Al Senussi Sharif al Senussi, que integrou a equipe de segurança de Saif até que Bani Walid foi tomada pelas forças do novo governo, em 17 de outubro.

Saif al-Islam, que estudou em Londres, fala inglês fluentemente e durante muito tempo foi considerado a voz do regime líbio mais simpática ao Ocidente. Ele é o único filho de Kadafi que não está morto ou preso. Mukhtar e Senussi disseram à Reuters na terça-feira que Saif fugiu mais ou menos no mesmo dia em que as forças anti-Kadafi entraram na cidade.