Termina sem acordo reunião do Irã com agência nuclear da ONU

VIENA - Inspetores da agência nuclear da ONU retornaram do Irã nesta sexta-feira, 18, sem conseguir um acordo para investigar as supostas pesquisas do país para construir uma bomba atômica, disseram eles após dois dias de conversas em Teerã.

Herman Nackaerts, vice-diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), disse que os inspetores do órgão não conseguiram obter acesso à base militar onde acredita-se que o Irã realizou trabalhos relacionados a armas atômicas, e que uma nova reunião foi marcada para 12 de fevereiro.

A falta de um acordo representa mais uma derrota para as potências ocidentais nos esforços diplomáticos para investigar o programa nuclear iraniano, e mantém o risco de uma nova guerra no Oriente Médio.

A AIEA, cuja missão é prevenir a expansão das armas nucleares, busca há anos negociar uma chamada abordagem estrutural com o Irã que de aos inspetores do órgão acesso a locais, autoridades e documentos iranianos. No centro da preocupação da AIEA está o complexo militar de Parchin, a sudeste de Teerã, onde a agência acredita que o Irã realizou testes com explosivos relevantes para o desenvolvimento de armas, algo que o Irã nega.

"Tivemos dois dias de discussões intensivas. As diferenças permanecem, então não pudemos finalizar nossa abordagem estrutural para resolver as questões pendentes sobre a possível dimensão militar do programa nuclear iraniano", disse Nackaerts a repórteres no aeroporto de Viena.