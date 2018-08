Terremoto de 6,1 graus atinge o nordeste do Irã

Associated Press

Uma série de três terremotos, incluindo um de magnitude 6, atingiu o nordeste do Irã, com a mídia estatal informando que uma pessoa morreu e cerca de outras 100 ficaram feridas.

O Serviço Geológico dos EUA disse que outros dois tremores de magnitude 4,4 e 4,2, respectivamente, ocorreram no início do domingo, 26, perto da cidade de Javanrud, na província de Kermanshah, no Irã.

+++ Terremoto de magnitude 7,3 na fronteira entre Irã e Iraque mata mais de 400

A agência de notícias estatal IRNA informou que um homem de 70 anos morreu de ataque cardíaco em meio à ocorrência dos tremores.

Em novembro de 2017, um grande terremoto de magnitude 7,3 atingiu a mesma região, matando mais de 530 pessoas e ferindo milhares no país. No Iraque, país vizinho, nove pessoas foram mortas e 550 ficaram feridas.

O Irã está localizado sobre em uma série de falhas geológicas responsáveis pela ocorrência dos terremotos. /AP