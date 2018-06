Terremoto de magnitude 7,8 atinge Irã, Golfo e Índia

O Serviço Geológico dos EUA (USGS) disse que o terremoto ocorreu às 7h44 da manhã (horário de Brasília), a uma profundidade de 15,2 quilômetros. O epicentro aconteceu no sudeste do Irã, em uma área de montanhas e deserto.

O tremor foi localizado 201 quilômetros a sudeste da cidade iraniana de Zahedan e 250 quilômetros a noroeste de Turbat, no Paquistão, de acordo com o USGS.

Prédios altos balançaram na capital da Índia, Nova Délhi, levando pessoas a correr para as ruas, disseram testemunhas. Pessoas também deixaram prédios no Catar e em Dubai, disseram moradores.

Um outro terremoto, de magnitude 6,3, atingiu o Irã perto da única usina nuclear do país no dia 9 de abril, matando 37 pessoas e deixando 850 feridos, ao destruir casas e devastar dois vilarejos.

A maioria da instalações de atividade nuclear do Irã está localizada na região central ou no oeste do país, incluindo a usina nuclear de Bushehr, que fica na costa do Golfo.

(Por Angus MacSwan)