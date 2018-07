Tratores demolem antiga casa de Kadafi na Líbia

Dois tratores protegidos por homens armados começaram a demolir as paredes ao redor da antiga casa do deposto líder Muammar Gaddafi, na capital líbia Trípoli, no domingo.

Enquanto os tratores seguiam para o complexo Bab al-Azizyah, homens gritavam "Deus é maior. Isto é para o sangue dos mártires".

Alguns dispararam metralhadoras para o ar.

Complexo ficava Trípoli e tinha mais de seis quilômetros quadrados. Foto: Suhaib Salem/Reuters

"Estamos destruindo-a, porque queremos demolir qualquer coisa que pertencia a Gaddafi", disse um homem armado, Essam Sarag, à Reuters.

Pessoas que passavam dirigindo seus carros próximas ao local pararam e se juntaram à multidão acenando novas bandeiras da Líbia.

"Vamos continuar até destruir tudo o que pertence a Gaddafi", disse Etman Lelktah, que disse que estava no comando dos combatentes no local.

"Pedimos que uma organização de paz ser construída aqui, no lugar da casa de Gaddafi".

O local fortemente fortificado, tinha seis quilômetros quadrados e era onde Gaddafi morava e exercia seu poder.

A construção foi alvejada por aviões da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) várias vezes antes da nova liderança dirigente em Trípoli, o Conselho Nacional de Transição, assumir o poder em agosto.