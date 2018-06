Três soldados estrangeiros são mortos por forças afegãs

Os ataques cometidos pelas próprias forças de segurança se tornaram mais comuns nos últimos meses, refletindo uma série de incidentes que causam tensões entre o governo de Cabul e seus aliados ocidentais - como a queima de exemplares do Corão em um quartel da Otan e a morte de 17 civis em duas aldeias por um sargento norte-americano.

O secretário norte-americano de Defesa, Leon Panetta, disse que, apesar da recente onda de ataques, a violência é esporádica e não "reflete nenhum tipo de padrão amplo".

Nos ataques de segunda-feira, um soldado do Exército afegão matou dois soldados britânicos em seu quartel-general do sul do Afeganistão, segundo funcionários britânicos e da Otan. O outro caso aconteceu no leste do país, onde um policial matou um terceiro soldado estrangeiro.

(Por Jack Kimball e Sanjeev Miglani)