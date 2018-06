Tribos sunitas tomam o controle de posto na fronteira com Jordânia, dizem fontes Tribos sunitas assumiram o controle de um posto de controle na fronteira entre o Iraque e a Jordânia na noite de domingo, depois que o Exército do Iraque se retirou da área após um confronto com rebeldes, disseram fontes do setor de inteligência iraquiano e jordaniano.