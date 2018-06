Tropas de Israel matam um palestino durante incursão na Cisjordânia

Os soldados, em missão para deter um militante do Hamas, foram confrontados por cerca de 50 palestinos lançando pedras, bombas incendiárias e pneus em chamas contra eles, segundo uma porta-voz dos militares israelenses.

Israel e o Hamas, grupo islamista que controla a Faixa de Gaza, enfrentaram-se em uma guerra de sete semanas em julho e agosto.

Os médicos disseram que o homem morto, de 22 anos, chamava-se Issa al Qitri, e que recebeu um tiro no coração no campo de al-Amari, perto da cidade de Ramallah.

A porta-voz dos militares israelenses disse que ele foi alvejado enquanto tentava lançar um explosivo contra os soldados.

Os palestinos querem que a Cisjordânia, a Faixa de Gaza e Jerusalém Oriental façam parte de um Estado próprio no futuro. As negociações de paz com Israel, que capturou esses territórios em 1967, foram interrompidas em abril.

(Reportagem de Ali Sawafta)