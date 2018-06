Tropas iraquianas pausam batalha em Tikrit à espera de reforços Forças iraquianas e milicianos xiitas que lutam para tomar o controle total de Tikrit do Estado Islâmico pausaram a ofensiva neste sábado, o segundo dia de paralisação, com o objetivo de esperar reforços, disse uma fonte militar. Mais de 20 mil tropas e combatentes xiitas apoiados pelo Irã entraram em Tikrit na quarta-feira, tendo retomado regiões ao norte e ao sul em uma campanha lançada há quase duas semanas e que foi a maior ofensiva do Iraque contra os militantes até agora. Combatentes do Estado Islâmico ainda controlam metade da cidade e possuem edifícios com armadilhas, explosivos improvisados e bombas nas estradas, disse à Reuters uma fonte no comando militar local. Um maior número de “forças bem treinadas” é necessário para as batalhas que visam retomar o controle da cidade, disse a fonte, que falava por telefone a partir de Tikrit. Ele não deu um prazo para a chegada dos reforços. A vitória do governo iraquiano xiita em Tikrit, contra os insurgentes sunitas, significaria a possibilidade de um grande confronto pelo controle do Mosul, maior cidade do norte de país. “Não precisamos de muita gente, apenas um ou dois mil soldados. Precisamos de profissionais e soldados”, afirmou a fonte à Reuters. Comandantes militares “chegaram a uma decisão para interromper a operação até que um plano factível e bem pensado esteja no horizonte” para tomar o centro de Tikrit, disse a fonte. O EI atropelou o enfraquecido Exército iraquiano no ano passado, tomando muitos territórios, declarando um califado e estabelecendo um regime brutal. Em Tikrit, que fica 160 quilômetros ao norte de Bagdá , o grupo extremista ainda controla distritos centrais e um complexo de palácios construído por Saddam Hussein, ex-líder do Iraque. (Reportagem adicional de Maggie Fick)