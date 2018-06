Tropas israelenses matam palestino no norte de Gaza

O tiroteio ocorreu num momento de escalada nas tensões, depois que forças israelenses mataram dois militantes palestinos em uma ofensiva aérea contra Gaza na quarta-feira, culpando um deles por um ataque com foguetes durante o funeral do ex-primeiro-ministro Ariel Sharon no início deste mês.

Fontes hospitalares palestinas disseram que as tropas israelenses haviam disparado da fronteira em direção a Gaza nesta sexta-feira, matando um civil de 20 anos e ferindo outros três homens, enquanto três palestinos foram feridos por balas de borracha ou por inalação de gás lacrimogêneo.

Um oficial militar israelense disse que as tropas haviam disparado contra líderes de protestos após manifestantes atirarem pedras e jogarem pneus em chamas na direção deles.

Em um incidente separado, o Ministério do Interior em Gaza, controlado pelo Hamas, disse que as forças navais israelenses detiveram dois pescadores palestinos depois de atearem fogo à embarcação deles.

Uma porta-voz militar israelense negou que o Exército tenha detido quaisquer pescadores ou ateado fogo a qualquer barco palestino, acrescentando que foi um navio da Marinha israelense que pegou fogo devido a uma avaria no tanque de água, ferindo 16 soldados a bordo.

Israel geralmente toma medidas para fazer cumprir o limite de 10 quilômetros no qual pescadores palestinos podem se aventurar no mar.

(Reportagem de Nidal al-Mughrabi)