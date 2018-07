Tropas sírias invadem área de refugiados em Damasco e perseguem Tropas do governo sírio invadiram no sábado uma região de Damasco habitada por refugiados palestinos, disseram ativistas. A invasão acontece após quatro dias de ataques na região suburbana, onde rebeldes estão se escondendo As forças do presidente sírio, Bashar al-Assad, preferem usar a força aérea para atacar regiões onde os rebeldes se refugiam, destacando a infantaria apenas depois da fuga de muitos opositores. Ativistas dizem que a nova ação coloca civis em risco. O conflito, que já dura 18 meses, também ultrapassou as fronteiras, e três foguetes disparados da Síria atingiram uma cidade iraquiana, matando uma garota de cinco anos, de acordo com habitantes e autoridades do país vizinho. Diplomatas da União Europeia disseram no sábado que o bloco deve impor novas sanções à Síria.