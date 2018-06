Turquia retalia novo ataque sírio e diz que guerra não está distante

ANCARA - A Turquia voltou a bombardear a Síria nesta sexta-feira, 5, após tiros de morteiros do país vizinho terem atingido seu território. Em meio à escalada de tensão na região, o primeiro-ministro turco Recep Tayyip Erdogan, disse que o país “não está longe da guerra”. A crise entre Ancara e Istambul começou na quarta-feira, quando um ataque vindo da Síria matou cinco turcos.

De acordo com a agência estatal Anatólia, os tiros vindo da Síria caíram 50 metros dentro do território turco, perto da vila de Asagipulluyaz na província de Hatay. Ninguém ficou ferido, mas, em resposta, tropas turcas respondera com fogo.

Foi o terceiro dia de ataques turcos à Síria. Na quinta-feira, o Parlamento turco aprovou uma permissão para operações militares do Exército em território sírio como ferramenta de dissuasão.

Em Istambul, Erdogan subiu o tom das ameaças contra Damasco. “Não estamos em uma guerra, mas não estamos longe dela”, disse o primeiro-ministro. Mais cedo, o premiê pedira aos sírios para não testar os limites e a determinação da Turquia. “ Isso será um grave erro. Não estamos blefando.”

O premiê turco fez duras críticas ao ditador Bashar Assad. "A nossa nação chegou ao seu presente após assistir e passar por guerras entre continentes e muitas lutas. Assim como a Turquia não deixou de reagir ao incidente em Akcakale, não ficará impassível política e diplomaticamente enquanto o regime de Assad massacra o próprio povo", disse Erdogan, em um evento com governadores das províncias turcas em Istambul.

“A administração do tirano (Assad) perdeu toda a legitimidade há muito tempo e perdeu também a chance de sobreviver. Será um erro mortal testar a capacidade de dissuasão da Turquia, bem como nossa capacidade e determinação” .

