Últimas tropas dos EUA deixam Iraque e acabam com guerra

A guerra, que começou em março de 2003 com mísseis tomando Bagdá para tirar o presidente Saddam Hussein do poder, acaba em uma democracia frágil e que ainda enfrenta insurgentes, tensões sectárias e o desafio de se firmar na turbulenta região árabe.

O último comboio, de quase 100 veículos militares MRAP, cruzou o deserto do sul iraquiano com 500 soldados durante noite e começo do dia em uma estrada vazia em direção à fronteira do Kuwait.