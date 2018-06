Vacinação contra sarampo é suspensa na Síria depois de morte de 15 crianças Quinze crianças morreram depois de serem vacinadas contra o sarampo no norte da Síria, resultando na suspensão do programa de vacinação, disseram trabalhadores de auxílio na quarta-feira. A tragédia pode prejudicar a confiança nos serviços de saúde em áreas controladas por opositores ao regime do presidente Bashar Al-assad.