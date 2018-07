Veja o acordo de cessar-fogo entre Israel e palestinos

Acordo de Entendimento para um Cessar-Fogo na Faixa de Gaza

A - Israel deve interromper todas as hostilidades na terra, mar e ar da Faixa de Gaza, incluindo incursões e ataques contra indivíduos.

B - Todas as facções palestinas devem interromper todas as hostilidades a partir da Faixa de Gaza contra Israel, incluindo ataques com foguetes e ataques ao longo da fronteira.

C - Abertura dos postos de fronteira, facilitação dos movimentos de pessoas e transferência de produtos, evitar restrições à livre movimentação de moradores e ataques contra residentes em áreas de fronteiras, e os procedimentos de implementação devem ser tratados após 24 horas do início do cessar-fogo.

D - Outras questões conforme solicitadas devem ser tratadas.

2: Mecanismos de implementação

A - Estabelecer a 0h para que o entendimento do cessar-fogo entre em vigor.

B - O Egito deve receber garantias de todas as partes de que cada parte se compromete com o que foi aceito acima.

C - Cada parte deve se comprometer a não realizar nenhum ato que viole esse entendimento. Em caso de quaisquer observações, o Egito como patrocinador deste entendimento deve ser informado para acompanhar.

(Reportagem de Marwa Awad)