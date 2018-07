Vice-presidente iraquiano sunita é condenado à morte por terrorismo

A Corte Suprema Penal do Iraque condenou neste domingo, 09, à morte o vice-presidente sunita, Tariq al Hashemi, julgado à revelia por crimes de terrorismo, informou a rede de televisão estatal Al Iraqiya.

Segundo a emissora, o tribunal considerou Hashemi, que está refugiado na Turquia, e seu cunhado, Ahmed al Qatan, culpados pela morte da advogada Suhad al Obeidi e de um oficial da polícia e sua esposa. Os réus têm 30 dias para recorrer contra a sentença.

O julgamento do vice-presidente foi retomado hoje depois de uma mudança de juízes no processo. Em 19 de dezembro do ano passado, as autoridades iraquianas emitiram uma ordem de detenção contra Hashemi e vários de seus seguranças por crimes de terrorismo, o que desencadeou uma crise política no país.

O bloco político de Hashemi, o Al Iraqiya, chegou a boicotar temporariamente as reuniões do governo - liderado pelo xiita Nouri al Maliki - e do parlamento em sinal de protesto.

O vice-presidente fugiu então ao Curdistão iraquiano, onde encontrou a proteção do presidente da região autônoma, Massoud Barzani. Em 1º de abril, viajou ao Catar, onde se reuniu com o emir, Hamad bin Khalifa Al Thani, e poucos dias depois chegou à Turquia, onde permanece.

Hashemi sempre negou as acusações e insistiu que os testemunhos de seus seguranças foram obtidos à força pelas autoridades de Bagdá. Seu julgamento começou no dia 3 de maio, e cinco dias depois a Interpol pediu sua detenção e extradição a seus 190 países-membros.

A decisão judicial coincide hoje com uma série de atentados em diferentes pontos do país que deixaram pelo menos 62 mortos e 217 feridos.