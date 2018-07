Vídeo mostra 20 soldados sírios supostamente executados

Dois vídeos mostraram os homens mortos vestidos em uniformes do Exército e ajoelhados em uma grande fila ao longo de uma estrada, com as cabeças ensanguentadas no chão.

Não foi possível verificar a autenticidade dos vídeos. Rami Abdulrahman, chefe do Observatório Sírio para os Direitos Humanos, com sede na Grã-Bretanha, disse que quatro pessoas em Aleppo lhe contaram sobre o incidente ocorrido na sexta ou no sábado.

"Os soldados eram do distrito de Sekenat Hanano, de Aleppo, mas foram mortos no distrito de Sabaa Baharat", disse ele por telefone.

Os vídeos mostram os combatentes rebeldes segurando fuzis de assalto em pé ao redor dos homens mortos, chamando-os de "cachorros do (presidente Bashar al-)Assad".

(Reportagem de Oliver Holmes e Erika Solomon)