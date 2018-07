Vídeo mostra líbios socorrendo embaixador dos EUA após ataque Um vídeo amador parece mostrar líbios tentando retirar o diplomata norte-americano Christopher Stevens de uma sala cheia de fumaça no consulado dos EUA em Benghazi, onde ele foi achado desacordado depois do ataque cometido na semana passada por uma multidão enfurecida com um filme ofensivo ao profeta Maomé.