Violência contra a mulher no Afeganistão se torna mais frequente e brutal em 2013 Crimes violentos contra as mulheres no Afeganistão atingiram recordes e se tornaram ainda mais brutais em 2013, disse neste sábado a chefe da comissão de direitos humanos do país, em um sinal de que direitos obtidos com muita dificuldade estão sendo perdidos em um momento no qual as tropas estrangeiras se preparam para deixar o país.