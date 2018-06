Violência no Iraque mata mais de 1.000 em junho, diz ONU

Entre as vítimas estão várias pessoas executadas pelas forças do grupo Estado Islâmico do Iraque e do Levante (EIIL) e prisioneiros mortos por forças iraquianas em retirada.

Pelo menos 757 civis foram mortos e 599 feridos nas províncias nortistas de Nínive, Diyala e Saladino entre 5 e 22 de junho, disse o porta-voz de direitos humanos da ONU, Rupert Colville, em declarações à imprensa.

"Esse número, que deve ser visto de modo geral como o mínimo (estimado), inclui execuções sumárias e extrajudiciais constatadas de civis, policiais e soldados que não estavam em combate", afirmou Colville.

Pelo menos outras 318 pessoas foram mortas e 590 feridas durante o mesmo período em Bagdá e áreas no sul do país, a maioria em atentados envolvendo veículos com bombas --ao menos seis na época, disse ele.

Há também sequestros relatados nas províncias do norte e em Bagdá.

(Reportagem de Stephanie Nebehay)