Votação na Unesco prejudica chance de diálogo de paz, diz Israel

JERUSALÉM - Israel disse que a votação desta segunda-feira, 31, que concedeu aos palestinos a condição de membro pleno da Unesco - a agência para cultura, educação e ciência da Organização das Nações Unidas (ONU), prejudicará as perspectivas de retomada das negociações de paz no Oriente Médio.

"Essa é uma medida unilateral palestina que não trará nenhuma mudança na questão, mas afasta ainda mais a possibilidade de um acordo de paz", disse o ministro de Relações Exteriores israelense em comunicado. "Essa decisão não tornará a Autoridade Palestina um verdadeiro Estado, mas coloca um peso desnecessário sobre o caminho para a retomada das negociações."

A admissão do Estado palestino foi aprovada por 107 votos a favor, 14 contra e 49 abstenções.

Vários países latino-americanos, entre eles o Brasil, e potências emergentes, como China e Índia, se posicionaram de forma favorável ao ingresso. Contrários ao ingresso estão nações como Estados Unidos, Alemanha e Canadá. A França votou a favor, enquanto a Grã-Bretanha se absteve.

A Unesco é a primeira agência da ONU a reconhecer o Estado palestino. Em setembro, o presidente da AP, Mahmoud Abbas, levou o pedido de adesão ao secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, que entregou o documento ao Conselho de Segurança - órgão máximo do organismo internacional que ainda avalia o processo.

Os israelenses, porém, se opõem à iniciativa palestina e contam com os Estados Unidos para impedir o reconhecimento na ONU. Washington, membro permanente e com poder de veto no Conselho de Segurança, promete barrar a adesão.