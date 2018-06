Obama presenteia esposa com um tempo sozinha no Havaí

A Casa Branca disse no sábado que a primeira-dama Michelle Obama ficaria no Havaí, onde a família estava de férias nas duas últimas semanas, em vez de voltar para casa com seu marido e suas duas meninas.

"Como parte do presente de aniversário do presidente, a primeira-dama vai permanecer no Havaí para passar o tempo com os amigos antes de seu próximo aniversário de 50 anos", disse um funcionário da Casa Branca.

O presidente deixou Honolulu, na noite de sábado, depois de um período de férias que foi preenchido com vários jogos de golfe e jantares fora. Ele e suas filhas estão programados para chegar em Washington no domingo.

(Por Jeff Mason)