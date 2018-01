Coreia do Sul propõe conversa sobre participação da Coreia do Norte na Olimpíada de Inverno

SEUL – A Coreia do Sul propõe discussão com a Coreia do Norte sobre a participação norte-coreana na Olimpíada de Inverno de fevereiro na cidade sul-coreana de Pyeongchang, informou, neste sábado, 13, o Ministério da Unificação da Coreia do Sul.

O ministério informou que sugeriu a data de 15 de janeiro para um encontro com uma delegação de três membros da Coreia do Sul, liderada pelo vice-ministro Chun Hae-sung, para falar sobre a participação da Coreia do Norte.

Após as primeiras conversas intercoreanas, nesta semana, em mais de dois anos, os dois lados concordaram em realizar conversas em 20 de janeiro, sediadas pelo Comitê Olímpico Internacional (COI).

"A Coreia do Sul também entregou um documento apresentando sua posição em relação à participação da Coreia do Norte na Olimpíada de Pyongchang e questões sobre eventos culturais", acrescentou o ministério.

Mais cedo, uma autoridade sênior de Seul informou que a Coreia do Sul fez uma proposta à Coreia do Norte para ambos países formarem uma equipe unida feminina de hóquei para participar na Olimpíada de Inverno.

A Olimpíada de Inverno acontece em Pyeongchang, na Coreia do Sul, de 5 a 25 de fevereiro. /Reuters