Duplo atentado suicida causa mortes no centro de Bagdá

Um duplo atentado suicida causou a morte de pelo menos 26 pessoas nesta segunda-feira, 15, no centro de Bagdá, no segundo ataque deste tipo na capital iraquiana nos últimos três dias, de acordo com comunicado emitido por autoridades de saúde.

Abdel Ghani al Saadi, diretor geral de Saúde da parte leste de Bagdá, informou "26 mortos e 90 feridos".

"Dois suicidas se explodiram na praça Al Tayyaran no centro de Bagdá, causando 16 mortes", anunciou mais cedo o general Saad Maan, porta-voz do comando conjunto de operações, que reúne o exército e a polícia iraquiana. /AFP