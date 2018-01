EUA e aliados reúnem-se no Canadá para discutir crise norte-coreana

VANCOUVER - Ministros das Relações Exteriores e diplomatas de 20 países iniciaram nesta segunda-feira, 15, conversas sobre a crise devido aos programas de mísseis e armas nucleares da Coreia do Norte, embora a ausência da China gere dúvidas sobre a efetividade de qualquer acordo.

A reunião de dois dias em Vancouver, no Canadá, convocada pelo país e pelos Estados Unidos, ocorre em meio a um certo alívio na tensão na península coreana, depois do encontro entre Norte e Sul. Na ocasião, Pyongyang aceitou enviar atletas para os Jogos de Inverno de Pyeongchang.

Os EUA, porém, que analisarão com seus aliados a efetividade das sanções atuais contra o regime e explorarão outras, continuam céticos sobre o líder Kim Jong-un estar disposto a negociar seu programa de armas.

O chamado Grupo de Vancouver é composto por 20 países que enviaram tropas ou ajuda humanitária ao Comando das Nações Unidas, que apoiou a Coreia do Sul na luta contra o Norte comunista e seus aliados durante a Guerra da Coreia, entre 1950 e 1953.

Muitos questionaram a utilidade de uma cúpula na qual a China, principal aliado de Pyongyang, e Rússia estão ausentes. Mas funcionários asseguraram que ambos os países, que têm poder de veto no Conselho de Segurança das Nações Unidas, receberão informações sobre a reunião em breve.

Entre as propostas para os próximos passos, está o envio de navios de guerra ao Mar do Japão para deter e inspecionar barcos suspeitos com destino à Coreia do Norte, a fim de fazer cumprir as sanções. No entanto, alguns países advertiram que tais métodos poderiam aumentar as tensões militares ou serem interpretados como um ato de guerra pelo regime de Kim.

China e EUA. Sem representante de seu país na cúpula de Vancouver, o presidente da China, Xi Jinping, conversou por telefone com o presidente dos EUA, Donald Trump, nesta terça-feira, 16, sobre os progressos diplomáticos na península coreana. Os líderes também discutiram as diferenças bilaterais em questões comerciais, informou a imprensa oficial chinesa.

Na conversa, ambos trocaram pontos de vista sobre a recente melhora na situação diplomática e se comprometeram a reforçar a cooperação e a comunicação neste assunto. Jinping insistiu que todas as partes devem unir esforços para aproveitar esses avanços e criar condições para uma retomada das negociações diplomáticas.

O presidente chinês acrescentou que a cooperação econômica e comercial entre as duas potências deu benefícios concretos para ambas as partes e, por isso, deveriam empregar métodos construtivos para solucionar as diferenças neste campo através de uma maior abertura de seus mercados. Trump expressou sua vontade de cooperar com a China na gestão adequada da relação econômica e comercial. /AFP, AP e EFE