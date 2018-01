Falso alerta de míssil balístico causa pânico no Havaí

WASHINGTON - Os habitantes do Havaí receberam neste sábado, 13, um alerta falso em seus celulares que indicava que um míssil balístico tinha sido disparado na direção do Estado.

+ Japão, EUA e Coreia do Sul vão esperar para fazer testes com mísseis

Desde a divulgação do alerta até correção da informação por parte das autoridades se passaram 40 minutos, como mostram as imagens das notificações de celular publicadas pelos moradores da região.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O alerta foi enviado por engano às 8h locais para alguns celulares, com a mensagem: "Ameaça de míssil balístico em direção ao Havaí. Busque um abrigo imediato. Isto não é um exercício."

A senadora democrata pelo Havaí Tulsi Gabbard foi uma das primeiras a esclarecer o equívoco e, no Twitter, afirmou que nenhum míssil estava chegando no Estado. Na rede social, ela dizia que tinha confirmado a informação com o governo estadual.

+ Coreia do Norte insiste em que continuará com sua política nuclear em 2018

A Agência de Gestão de Emergências do Havaí (EMA) também confirmou no Twitter que não havia ameaça.

"As pessoas do Havaí acabaram de provar a crua realidade do que enfrentaríamos aqui em caso de um potencial ataque nuclear", disse Gabbard em uma entrevista depois do incidente.

O também senador do Estado Brian Schatz afirmou que o erro humano de um funcionário do serviço de emergência causou a confusão. "Não há nada mais importante do que profissionalizar e colocar salvaguardas neste sistema de alertas Amber", advertiu o senador.

"Nos escondemos imediatamente. Eu estava com meus filhos rezando. Agora estou extremamente irritado", disse à emissora "CNN" o congressista Matt LoPresti ao contar sua experiência no caso.

O porta-voz do Comando do Pacífico dos Estados Unidos, David Benham, confirmou em comunicado que nenhuma ameaça de míssil balístico contra o Havaí foi detectada. "A mensagem foi enviada por erro", disse.

O falso alerta, que chegou a ser informado nas emissoras de televisão, ocorre em meio às tensões entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, que realizou diferentes testes de mísseis balísticos e diz ser capaz de atingir o território americano. / EFE e AFP