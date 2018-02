EUA estendem programa de asilo temporário para cerca de 7 mil sírios

WASHINGTON - Cerca de 7 mil sírios que receberam permissão temporária para viver e trabalhar nos Estados Unidos poderão permanecer no país por mais, pelo menos, 18 meses, anunciou a administração Trump nesta quarta-feira, 31, em reconhecimento de que a Síria continua sendo devastada pelo conflito armado.

O Status de Proteção Temporária (TPS, na sigla em inglês) para os cidadãos sírios vigora até o dia 30 de setembro de 2019, de acordo com um comunicado do Departamento de Segurança Nacional, responsável pela decisão. A secretária de Segurança Nacional, Kirstjen Nielsen, "determinou que a persistência do conflito armado e as condições extraordinárias que justificaram a designação da Síria para um TPS continuam a existir".

O anúncio sobre o futuro do TPS para a Síria devia ser feito nesta quarta-feira porque a permissão atual expira no próximo dia 31 de março e, por lei, o governo deve comunicar qualquer mudança migratória com 60 dias de antecedência. Kirstjen revisará a situação na Síria antes desse novo prazo para decidir se voltará a estendê-lo.

A decisão veio como um grande alívio para os sírios e seus defensores. Durante o ano passado, a administração encerrou o asilo temporário para salvadorenhos, haitianos e nicaraguenses, decisões que vão expor, coletivamente, mais de 326 mil pessoas a deportação quando perderem formalmente seu status.

Mas a extensão para a Síria veio com uma advertência: os sírios que foram morar nos Estados Unidos após o dia 1º de agosto de 2016 não serão elegíveis para participar do programa, uma distinção que a comunidade síria e seus defensores disseram que deixou alguns cidadãos vulneráveis.

Os 6.900 sírios abrangidos pelo TPS - muitos dos quais chegaram ao país como estudantes ou visitantes e permaneceram mesmo depois de seus vistos terem expirado - compõem apenas uma faixa de aproximadamente 90 mil sírios que vivem nos Estados Unidos. A maioria destes chegou como refugiados ou por outros meios legais.

Os EUA concederam o TPS para cidadãos sírios em março de 2012, um ano depois do início do conflito armado interno e antes da invasão do Estado Islâmico. Em 2016, quando Barack Obama estendeu pela última vez o programa para a Síria, o ex-presidente justificou que "exigir o retorno desses cidadãos a seu país de origem suporia uma grave ameaça para sua segurança pessoal".

O TPS é um programa migratório criado em 1990 com o qual os EUA concede permissão de forma extraordinária para cidadãos de países afetados por conflitos armados ou desastres naturais. Durante décadas, os EUA renovaram automaticamente por períodos de 18 meses o programa, mas o governo Trump decidiu reavaliar, por país, as condições que justificaram a concessão. /NYT e EFE