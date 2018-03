Homem armado mantém ao menos três reféns em asilo de ex-militares nos EUA

SAN FRANCISCO - Um homem armado mantém ao menos três pessoas reféns em um residencial para veteranos das Forças Armadas em San Francisco, na Califórnia, disse a polícia nesta sexta-feira, 9.

Segundo autoridades locais, não há ainda informações sobre feridos. O asilo fica na pequena cidade de Yountville, no Vale do Napa.

De acordo com a imprensa local, um homem vestindo colete à prova de balas e fortemente armado entrou no residencial na tarde de hoje.

NAPA CO SHERIFF: Police activity at the Veterans Home in Yountville. Please avoid the area. No action required. https://t.co/DAGVsOILnV — County of Napa (@CountyofNapa) 9 de março de 2018