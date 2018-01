Insurgentes Rohingya dizem que não têm outra opção senão lutar contra Mianmar

YANGON - Insurgentes rohingyas - minoria muçulmana em Mianmar - disseram neste domingo, 7, que não têm opção para combater o que eles chamaram de terrorismo patrocinado pelo estado de Mianmar para defender a comunidade Rohingya e exigiram eles fossem consultados sobre todas as decisões que afetam seu futuro.

O Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) lançaram incursões nas forças de segurança de Mianmar no dia 25 de agosto de 2017, que provocaram operações de contra-insurgência em grande escala na maioria muçulmana no norte do estado de Rakhine, que levaram a violência generalizada e incêndio criminoso e um êxodo de 650 mil Rohingya aldeões para Bangladesh.

As Nações Unidas condenaram a campanha militar de Mianmar como limpeza étnica, o que não foi aceito pela maioria budista do país. Desde as incursões de agosto, o pequeno grupo insurgente rohingyas lançou alguns ataques, até a última sexta-feira, quando emboscaram um caminhão militar de Mianmar ferindo vários membros das forças de segurança. A área é amplamente proibida para os repórteres. A violência séria entre Rohingya e budistas Rakhine eferveceu em 2012 e seguia enfrentamentos esporádicos.

"A ARSA não tem outra opção além de combater o" terrorismo patrocinado pelo Estado" contra a população Rohingya com a finalidade de defender, salvar e proteger a comunidade ", afirmou o grupo em um comunicado assinado pelo líder Ata Ullah e publicado no Twitter. "O povo rohingya deve ser consultado em todas as decisões que afetam as suas necessidades humanitárias e o futuro político".

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A ARSA reivindicou a responsabilidade pela emboscada de sexta-feira, mas não deu detalhes sobre o choque. Um porta-voz do governo de Mianmar disse que os insurgentes estavam tentando atrasar o repatriamento de refugiados de Bangladesh sob um plano em que os dois governos estão trabalhando. "A ARSA pretende assustar aqueles que estão pensando em retornar, para mostrar que a região não tem paz", disse Zaw Htay.

REPATRIAMENTO

Mianmar e Bangladesh estão discutindo um plano para repatriar os refugiados e refugiados reclamam que não foram consultados sobre o acordo. Os detalhes ainda não foram finalizados e muitas questões permanecem, não apenas sobre a segurança, mas também sobre os termos que os refugiados retornarão, se eles poderão voltar para suas casas ou ser reassentados em campos de refugiados. Aos rohingya têm sido negada a cidadania, a liberdade de circulação e o acesso a serviços como os cuidados de saúde durante anos. O governo de Mianmar os considera como imigrantes ilegais de Bangladesh.

Zaw Htay rejeitou o apelo da ARSA para o Rohingya ser consultado dizendo que o governo já estava negociando com líderes das comunidades budista e muçulmana. "Não vamos aceitar o terrorismo e lutar contra eles até o fim", disse o porta-voz. A ARSA descarta quaisquer links para grupos militantes islâmicos e diz que está lutando para acabar com a opressão do povo Rohingya. Um porta-voz militar declinou fazer qualquer comentário imediato sobre a situação de segurança no norte do estado de Rakhine.

A violência que começou em agosto do último e a crise de refugiados desencadeou a condenação internacional e suscitou dúvidas sobre a transição de Mianmar para a democracia, após quase 50 anos de governo militar. A ARSA não disse onde o líder Ata Ullah está, mas Myanmar suspeita que os insurgentes fugiram para Bangladesh e depois voltaram para Myanmar para lançar ataques./Reuters